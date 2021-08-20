Граната взорвалась в жилом доме в Москве

Граната взорвалась в жилом доме на северо-западе столицы. В результате случившегося погиб 14-летний ребёнок. Об этом пишет РЕН ТВ.
Также травмы получили взрослый человек и 12-летний мальчик. Инцидент произошёл на улице Малая Набережная.
По информации телеканала,
После взрыва возгорания не последовало.
Информацию о пострадавших и погибшем агентству подтвердили в пресс-службе московской прокуратуры. Однако в ведомстве не сообщили природу взрыва, который там назвали хлопком. Аналогичный ответ
Позднее в машине скорой помощи погиб мужчина, пострадавший при взрыве,
11 августа один человек погиб в результате пожара в жилом доме в Краснодаре. Ещё двое пострадали. Предполагается, что причиной возгорания стал взрыв бытового газа. В доме проживали 53 человека, включая 10 детей. Пострадавшие направлены в ожоговый центр первой краевой клинической больницы. Остальных жильцов поселили в пункте временного размещения, который был организован в гостинице «Москва».