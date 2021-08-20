Граната взорвалась в жилом доме в Москве

Граната взорвалась в жилом доме на северо-западе столицы. В результате случившегося погиб 14-летний ребёнок. Об этом пишет РЕН ТВ.

Также травмы получили взрослый человек и 12-летний мальчик. Инцидент произошёл на улице Малая Набережная.

По информации телеканала, взорвалась боевая граната. В то же время ТАСС со ссылкой на источники сообщает , что взрыв прогремел из-за учебной гранаты.

После взрыва возгорания не последовало.

Информацию о пострадавших и погибшем агентству подтвердили в пресс-службе московской прокуратуры. Однако в ведомстве не сообщили природу взрыва, который там назвали хлопком. Аналогичный ответ получил «Интерфакс».

Позднее в машине скорой помощи погиб мужчина, пострадавший при взрыве, отмечается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

11 августа один человек погиб в результате пожара в жилом доме в Краснодаре. Ещё двое пострадали. Предполагается, что причиной возгорания стал взрыв бытового газа. В доме проживали 53 человека, включая 10 детей. Пострадавшие направлены в ожоговый центр первой краевой клинической больницы. Остальных жильцов поселили в пункте временного размещения, который был организован в гостинице «Москва».