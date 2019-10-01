На проспекте Мира в Москве произошёл конфликт, в результате которого двое мужчин получили по несколько колото-резаных ранений. Об этом 1 октября рассказали представители пресс-службы ГУ МВД по столице.
Полиция обнаружила потерпевших на том же месте, где произошёл конфликт. В настоящее время мужчины находятся в реанимационном отделении одной из столичных клиник,
По факту произошедшего правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум лицам и более».
Ранее News.ru писал, что на северо-западе Москвы двое неизвестных совершили налёт на ресторан. По словам очевидцев, в руках одного из злоумышленников был автомат, однако стрельба из него не велась. В результате нападения пострадал один человек.