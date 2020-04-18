Два человека погибли при пожаре в Серпухове

Возгорание в жилом доме в подмосковном Серпухове возникло в ночь на 18 апреля. В огне погибли двое.
Очаг пожара находился на четвёртом этаже дома № 4 по улице Форсса, горело личное имущество и меблировка квартиры. Спасатели вывели из дома четырёх человек, одному из которых потребовалась госпитализация, его отвезли в горбольницу им. Семашко. В тушении принимали участие 24 человека и 8 единиц техники,
Как писал NEWS.ru ранее, в ночь на 17 апреля в старом пятиэтажном здании в центре Москвы произошёл пожар. По адресу: Большая Молчановка, 17, произошло возгорание в перекрытиях между вторым, третьим и четвёртым этажами пятиэтажного жилого дома.
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