Два человека погибли при пожаре в Серпухове

https://static.news.ru/photo/0850a1ea-811c-11ea-92df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возгорание в жилом доме в подмосковном Серпухове возникло в ночь на 18 апреля. В огне погибли двое.

Очаг пожара находился на четвёртом этаже дома № 4 по улице Форсса, горело личное имущество и меблировка квартиры. Спасатели вывели из дома четырёх человек, одному из которых потребовалась госпитализация, его отвезли в горбольницу им. Семашко. В тушении принимали участие 24 человека и 8 единиц техники, передаёт РБК.

Как писал NEWS.ru ранее, в ночь на 17 апреля в старом пятиэтажном здании в центре Москвы произошёл пожар. По адресу: Большая Молчановка, 17, произошло возгорание в перекрытиях между вторым, третьим и четвёртым этажами пятиэтажного жилого дома.