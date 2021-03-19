Два человека погибли при обрушении заброшенного здания в Ростовской области

https://static.news.ru/photo/27130d30-88bd-11eb-a847-96000091f725_660.jpg Фото: 61.mchs.gov.ru

В городе Сальске Ростовской области обрушилось неэксплуатируемое здание, в результате погибли по меньшей мере два человека. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

При разборе завалов обнаружены тела двух человек. Их личности устанавливаются, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Ранее стало известно о четырёх погибших при взрыве в жилом доме в подмосковных Химках. Отмечается, что взрыв произошёл в доме по улице Зелёной. После этого загорелись пять квартир. По предварительным данным, обрушились межкомнатные перегородки.

Как сообщал NEWS.ru, в результате пожара в частном доме в селе Карандеевке в Воронежской области погибли три человека. Инцидент произошёл в ночь на пятницу, 19 марта. Загорелся частный деревянный одноэтажный жилой дом площадью 96 квадратных метров.