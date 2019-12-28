В Московской области экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком. Один человек погиб.
Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону. По её данным, авария произошла на трассе А-108 (Московское большое кольцо) 28 декабря примерно в 15:30.
В Подмосковье произошло попутное столкновение экскурсионного автобуса и грузовика, — передаёт «
Интерфакс» сообщение ведомства.
В автобусе в это время находились 32 человека. Погибший — один из его водителей.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на трассе в районе Айн-эс-Сохна на Красном море в Египте туристический автобус столкнулся с грузовиком. В нём находились граждане Индии, Малайзии и Китая.
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