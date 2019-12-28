https://static.news.ru/photo/ca0bd3c4-bc8a-11e9-886d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

МВД Абхазии сообщило, что в воскресенье, 29 декабря, неизвестные обстреляли дом в селе Бзыбь Гагрского района.

По информации ТАСС, обстрелянный дом принадлежит родному брату руководителя администрации президента Абхазии Беслана Барцица. Уточняется, что в настоящий момент на месте работает оперативная следственная группа.

29 декабря примерно в 19:50 мск в поселке Бзыбь Гагрского района совершен обстрел домовладения гражданина Тамаза Барцица. По указанию министра внутренних дел Абхазии оперативный состав центрального аппарата МВД поднят по тревоге, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате инцидента пострадавших нет. В настоящий момент следователи занимаются поиском лиц, совершивших преступление.

Как ранее писал NEWS.ru, в пресс-службе МВД Абхазии сообщили, что экс-кандидата в президенты республики Артура Анкваба подозревают в похищении бизнесмена Армена Григоряна.