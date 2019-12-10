https://static.news.ru/photo/df1c9252-1aaa-11ea-bc53-fa163e074e61_660.jpg Артур Анкваб Фото: Абхазская государственная телерадиокомпания/youtube.com

В пресс-службе МВД Абхазии сообщили, что экс-кандидата в президенты республики Артура Анкваба подозревают в похищении бизнесмена Армена Григоряна.

Политика арестовали на два месяца, передаёт РИА Новости слова сотрудника ведомства.

Бизнесмен был похищен 24 ноября в районе кладбища «Лечкоп». Силовикам удалось его освободить 1 декабря. Сотрудники МВД уже задержали несколько человек, которых подозревают в причастности к этому делу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Абхазии Рауль Хаджимба освободил от занимаемой должности главу МВД республики Гарри Аршбу.