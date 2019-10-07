https://static.news.ru/photo/a2ad0d3a-e916-11e9-8584-fa163e074e61_660.jpg Владимир Буравцев Фото: lizaalert.org

В Калужской области обнаружен мёртвым пожилой учёный Владимир Буравцев. Несколькими днями ранее он ушёл в лес и пропал без вести.

Он пропал 3 октября в районе деревни Косичино Кировского района, когда отправился за грибами. В полиции заявили, что следов насильственной смерти не обнаружено. По некоторым данным, у 74-летнего мужчины было слабое сердце, передаёт РИА Новости . Официальную причину гибели в правоохранительных органах установят после проведения экспертиз.

Как сообщили в Институте химической физики имени Н.Н. Семёнова, доктор физико-математических наук Буравцев был ведущим научным сотрудником лаборатории биофизики ультрадисперсных форм вещества.

Ранее, как писал News.ru, в башкирском лесу был ранен священник. В него выстрелил охотник, который принял мужчину за животное.