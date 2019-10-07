В Калужской области обнаружен мёртвым пожилой учёный Владимир Буравцев. Несколькими днями ранее он ушёл в лес и пропал без вести.
Он пропал 3 октября в районе деревни Косичино Кировского района, когда отправился за грибами. В полиции заявили, что следов насильственной смерти не обнаружено. По некоторым данным, у 74-летнего мужчины было слабое сердце, передаёт
Как сообщили в Институте химической физики имени Н.Н. Семёнова, доктор физико-математических наук Буравцев был ведущим научным сотрудником лаборатории биофизики ультрадисперсных форм вещества.
Ранее, как писал News.ru, в башкирском лесу был ранен священник. В него выстрелил охотник, который принял мужчину за животное.
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