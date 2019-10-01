https://static.news.ru/photo/1bc16684-e454-11e9-aebe-fa163e074e61_660.jpg Фото: J. P. Burkhardt/Global Look Press

Полиция проводит проверку по факту ранения священника в лесу Зилаирского района Башкирии. В мужчину выстрелил местный охотник, принявший священнослужителя за животное.

О происшествии рассказал РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах.

Местный житель охотился лесу с зарегистрированным оружием. В это время по лесной тропе шёл священник. Охотник подумал, что имеет дело с крупным животным, и выстрелил в направлении представителя РПЦ, ранив его в ногу. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Правоохранительные органы назначили медицинскую экспертизу для установления тяжести ранения и принятия соответствующего процессуального решения.

Ранее в сентябре, как сообщал News.ru, итальянский охотник застрелил собственного отца, приняв его за кабана.