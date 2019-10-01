Полиция проводит проверку по факту ранения священника в лесу Зилаирского района Башкирии. В мужчину выстрелил местный охотник, принявший священнослужителя за животное.
О происшествии рассказал
Местный житель охотился лесу с зарегистрированным оружием. В это время по лесной тропе шёл священник. Охотник подумал, что имеет дело с крупным животным, и выстрелил в направлении представителя РПЦ, ранив его в ногу. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
Правоохранительные органы назначили медицинскую экспертизу для установления тяжести ранения и принятия соответствующего процессуального решения.
Ранее в сентябре, как сообщал News.ru, итальянский охотник застрелил собственного отца, приняв его за кабана.