Директор школы высказалась об инциденте с упавшими в обморок учениками

https://static.news.ru/photo/bad72c74-083c-11eb-855b-fa163e074e61_660.jpg Фото: m.v_007/instagram.com

Директор школы № 7 в Великих Луках Наталья Демиховская прокомментировала инцидент с госпитализацией 14 учеников, присутствовавших на торжественной линейке. По её словам, дети якобы не падали в обморок.

Власти Псковской области 5 октября заявили, что школьники разного возраста из разных классов потеряли сознание на мероприятии в учебном заведении, а СК возбудил уголовное дело.

Демиховская в интервью «Комсомольской правде» отметила , что школьники «побледнели, однако до автомобиля скорой помощи дошли самостоятельно». При этом педагог высказала мнение, что на фоне инцидента идёт «политическая» игра.

Когда мы увидели, что ребята бледные, стали подходить к ним и спрашивать: «Тебе плохо?». Тут ещё и повышенный эмоциональный фон. Представьте, какое волнительное для них мероприятие, — подчеркнула директор.

Она добавила, что в школе учатся разные дети, в том числе астматики и «те, кто имеет хронические заболевания».

Ранее NEWS.ru сообщал, что свою версию инцидента выдвинул юрист Конфедерации труда России, политический аналитик Дмитрий Якушев. По его словам, дети начали терять сознание от голода, напряжения и усталости. Это была патриотическая линейка с присутствием лучших людей города и показательными выступлениями военных. На момент, «когда дети начали падать, патриотическое промывание мозгов продолжалось уже более двух часов», отметил Якушев.