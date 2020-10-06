16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Директор школы высказалась об инциденте с упавшими в обморок учениками

04:28, 07 октября 2020 446
Фото: m.v_007/instagram.com

Директор школы № 7 в Великих Луках Наталья Демиховская прокомментировала инцидент с госпитализацией 14 учеников, присутствовавших на торжественной линейке. По её словам, дети якобы не падали в обморок.

Власти Псковской области 5 октября заявили, что школьники разного возраста из разных классов потеряли сознание на мероприятии в учебном заведении, а СК возбудил уголовное дело.

Демиховская в интервью «Комсомольской правде» отметила, что школьники «побледнели, однако до автомобиля скорой помощи дошли самостоятельно». При этом педагог высказала мнение, что на фоне инцидента идёт «политическая» игра.

Когда мы увидели, что ребята бледные, стали подходить к ним и спрашивать: «Тебе плохо?». Тут ещё и повышенный эмоциональный фон. Представьте, какое волнительное для них мероприятие, — подчеркнула директор.

Она добавила, что в школе учатся разные дети, в том числе астматики и «те, кто имеет хронические заболевания».

Ранее NEWS.ru сообщал, что свою версию инцидента выдвинул юрист Конфедерации труда России, политический аналитик Дмитрий Якушев. По его словам, дети начали терять сознание от голода, напряжения и усталости. Это была патриотическая линейка с присутствием лучших людей города и показательными выступлениями военных. На момент, «когда дети начали падать, патриотическое промывание мозгов продолжалось уже более двух часов», отметил Якушев.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео