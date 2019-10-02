https://static.news.ru/photo/79dc27ac-e55f-11e9-9ad7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребёнка в регионе Геннадий Прохорычев.

По словам омбудсмена, директор остановил школьника и забрал у него топор, который был у него в рюкзаке. Как утверждает Прохорычев, подросток шёл в школу с агрессивными намерениями.

С подростком целый день работали правоохранители. По данному факту ведётся расследование, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что в селе Патрикеево подросток топором изрубил свою мать, двух 4-летних детей и бабушку с дедушкой. Тело самого школьника нашли неподалёку от его дома. По предварительным данным, он покончил с собой. Сообщалось, что он увлекался компьютерными играми.