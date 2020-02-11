https://static.news.ru/photo/74264b00-4caa-11ea-9963-fa163e074e61_660.jpgКадр из фильма «Очень плохая училка»Фото: Mosaic Media Group
Стало известно об увольнении директора астраханской школы, где учительницу заподозрили в интимной связи с учеником девятого класса. Как сообщили в администрации города, она ушла по собственному желанию.
Директор уволилась по собственному желанию в прошлую пятницу, — рассказал источник РИА Новости.
По словам собеседника агентства, своё решение педагог объяснила состоянием здоровья.
Ранее портал «Астрахань FM» сообщил, что учительница одной из местных школ вступила в половую связь с одним из учеников. Скандальное видео распространилось между школьниками.
Как писал NEWS.ru, в социальных сетях пользователи осудили учительницу информатики из Шигонского района Самарской области по имени Ксения за видеозапись с «откровенными» восточными танцами. После обнародования кадров девушке пришлось уволиться.