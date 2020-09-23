Директор актёра Конкина раскрыла обстоятельства смерти его дочери

https://static.news.ru/photo/54b16954-fe56-11ea-8449-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Владимир Конкин узнал о смерти дочери лишь на следующий день после случившейся трагедии. Об этом сообщила директор артиста. По её словам, телефон Софии долгое время был недоступен, поэтому о произошедшем ночью в бассейне родители узнали только спустя сутки от медиков.

В интервью Life она уточнила , что вскрытия тела погибшей пока не было, его будут производить в присутствии полицейских. Пока смерть Софии выглядит в глазах родственников странно.

Сейчас пока в ожидании сидим, успокаиваю Владимира Алексеевича, — рассказала директор Конкина.

Она также сообщила, что камеры видеонаблюдения в фитнес-клубе не были установлены, поэтому установить точную причину гибели девушки будет затруднительно.

Ранее NEWS.ru писал, что 32-летняя София ушла поплавать в бассейн, однако домой она не вернулась, а попала в реанимацию, где впоследствии умерла. Девушку экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу прямо из фитнес-клуба поздно ночью. Врачи делали всё возможное, однако спасти её жизнь не удалось. По предварительным данным, она умерла из-за отказа почек в результате утопления в пресной воде. Близкие сомневаются в обстоятельствах гибели девушки. Они считают, что она не могла утонуть, поскольку занималась плаванием.