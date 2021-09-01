Директор института «Станкина» задержан по делу о многомиллионных хищениях
В Москве задержан директор Института технологического развития ракетно-космической промышленности МГТУ «Станкин» Григорий Зусев. Это произошло в рамках расследования уголовного дела о многомиллионных хищениях инвестиционных денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По сведениям агентства, после
В результате суд принял решение отправить подозреваемого под домашний арест.
Подробности расследования не приводятся.