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Директор института «Станкина» задержан по делу о многомиллионных хищениях

00:55, 02 сентября 2021
Директор института «Станкина» задержан по делу о многомиллионных хищениях Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Москве задержан директор Института технологического развития ракетно-космической промышленности МГТУ «Станкин» Григорий Зусев. Это произошло в рамках расследования уголовного дела о многомиллионных хищениях инвестиционных денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сведениям агентства, после задержания и проведения следственных действий следователи попросили один из столичных судов избрать в отношении Зусева меру пресечения в виде заключения под стражу.

В результате суд принял решение отправить подозреваемого под домашний арест.

Подробности расследования не приводятся.

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