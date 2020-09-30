Директор Фонда развития Марий Эл арестован за хищение 1,9 млн рублей

https://static.news.ru/photo/f3d8320c-032d-11eb-a69a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи предъявили обвинение в растрате 1,9 млн рублей директору Фонда социально-экономического развития Республики Марий Эл. Мужчина арестован.

По версии следствия, подозреваемый похитил 1,9 млн рублей, находясь в должности исполнительного директора организации. Также мужчина присвоил не менее 850 тысяч рублей муниципального предприятия «Город Йошкар-Ола», в котором являлся председателем ликвидационной комиссии. Это преступление произошло в период с апреля по июль 2020 года.

Подозреваемому предъявили обвинение в растрате в крупном и особо крупном размере с использованием своего служебного положения. Преступления были выявлены УФСБ РФ по республике.

Как сообщает РИА Новости, речь идёт о Дмитрии Феофанове. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 ноября 2020 года.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что часть похищенных денежных средств была получена подозреваемым от бизнесменов в качестве помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией.

NEWS.ru писал, что продюсера фильма Кирилла Серебренникова Михаила Финогенова обвинили в растрате 3,18 млн рублей при работе над сериалом «Рождённая звездой». Иск против мужчины был подан кинокомпанией «Алегри Синема».