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Следственный комитет завёл уголовное дело по факту гибели 28-летней девушки в Новосибирске от упавших с высоты веток деревьев, которые спиливали рабочие.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Как установило следствие, работы проводились индивидуальным предпринимателем на основе контракта с казённым учреждением города.

Как ранее писал News.ru, на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии большегрузная машина опрокинулась.