«Девушка-космос»: подруга рассказала об убившей мужа фотомодели

https://static.news.ru/photo/c3906c1e-33d3-11eb-a010-fa163e074e61_660.jpg Лилия Судакова Фото: podolsk.careerist.ru

В Санкт-Петербурге мужчина скончался в больнице после ножевого ранения. В убийстве обвиняется его жена, 25-летняя фотомодель Лилия Судакова. Её подруга рассказала о своих взаимоотношениях с подозреваемой.

Она такая «девушка-космос». С ней в последнее время не удавалось нормально поговорить о личном. Но она говорила: «ну так... ну да... всё нормально... ну такое, по-разному». Из этого разряда. Последний раз видела её в Серпухове, конец сентября — начало октября, на мой вопрос, где муж, она отвечала: «В Питере, всё нормально», — цитирует девушку Пятый канал.

Инцидент произошёл вечером 28 ноября. По версии следствия, женщина схватилась за нож во время ссоры, которая разгорелась на фоне неприязненных отношений. Мужчина был госпитализирован, он умер в больнице через два с половиной часа. СК РФ по Санкт-Петербургу готовит ходатайство об аресте фотомодели.

Подробности случившегося пока неизвестны. Однако не исключено, что причиной ссоры стала неверность мужчины, который привёл в квартиру девушку и стал флиртовать с ней прямо в присутствии Лилии.

Ранее NEWS.ru писал, что в Татарстане задержали «поволжского маньяка», на счету которого убийство 32 женщин. Поймать преступника местной полиции удалось по наводке из федерального центра. Им оказался 38-летний Радик Тагиров.