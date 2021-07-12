Девочка-подросток в Москве разбилась, выпав из окна

Москвичка выпала из окна в центре города, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Инцидент произошёл в доме № 40 по Долгоруковской улице.

Из окна четвёртого этажа выпала школьница подросткового возраста. От полученных травм она погибла, — сказал собеседник агентства.

Возраст ребёнка и обстоятельства её гибели устанавливаются правоохранителями, уточнило агентство.

11 октября другая жительница столицы выпала из окна многоэтажного дома вместе с двумя малолетними детьми. Одному малышу было четыре года, второму — один месяц. По данным СМИ, погибшей женщине 33 года. Предполагается, что она упала вместе с детьми с высоты 19-го этажа.

Ранее также сообщалось, что в Москве подросток выпал из окна на седьмом этаже в присутствии сотрудников полиции, которых вызвала его мать. Женщина пожаловалась на неадекватное поведение сына.