Девочка обварилась кипятком из прорванной в детсаду трубы

Двухлетняя девочка получила сильные ожоги из-за прорыва трубы в детском саду в Ивановской области. Малютку забрали в местную больницу.
В следственный отдел по городу Шуя следственного управления поступило сообщение, что в детском саду села Воскресенское Савинского района Ивановской области в результате прорыва трубы отопления получила травмы девочка, — рассказали в СУ СК РФ по региону.
По данным следствия, ребёнок с ожогами спины был доставлен в Ивановскую областную клиническую больницу. Подробности её состояния не уточняются.
На место происшествия направили следственную группу, которой предстоит провести проверку. В ходе неё специалисты выяснят все обстоятельства произошедшего, а также оценят работу сотрудников детского сада. Если будут выявлены нарушения, то по результатам проверки уже будут принимать досудебное решение,
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