Девочка обварилась кипятком из прорванной в детсаду трубы

https://static.news.ru/photo/3112ea0e-71e2-11eb-b800-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/Global Look Press

Двухлетняя девочка получила сильные ожоги из-за прорыва трубы в детском саду в Ивановской области. Малютку забрали в местную больницу.

В следственный отдел по городу Шуя следственного управления поступило сообщение, что в детском саду села Воскресенское Савинского района Ивановской области в результате прорыва трубы отопления получила травмы девочка, — рассказали в СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, ребёнок с ожогами спины был доставлен в Ивановскую областную клиническую больницу. Подробности её состояния не уточняются.

На место происшествия направили следственную группу, которой предстоит провести проверку. В ходе неё специалисты выяснят все обстоятельства произошедшего, а также оценят работу сотрудников детского сада. Если будут выявлены нарушения, то по результатам проверки уже будут принимать досудебное решение, передаёт РИА Новости.

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