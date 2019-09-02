Постановление о приостановке работы одного из детских садов Кузбасса из-за повышенного содержания газа радон в некоторых помещениях вынес Мариинский городской суд.
По решению суда работа детского учреждения приостановлена на 30 дней, передаёт «
Объём активности радона в воздухе в игровых комнатах, в медицинских кабинетах, в методическом кабинете и в кабинете заведующей детским садом составил от 218,14 до 262,34 Бк/м3 (при норме не более 200 Бк/м3). При этом в холле показатель содержания радона составил 392,6 Бк/м3, а в спальне старшей группы — 851,76 Бк/м3, — сказал представитель суда.
Постановлением суда работа детского учреждения приостановлена на 30 дней. Продукты распада радона могут привести к раку лёгких, развитию лейкозов.
Между тем в детские сады в Москве теперь принимают воспитанников после летних каникул без медицинских справок. Дошкольные учреждения начали работать по новым правилам с 2 сентября 2019 года.