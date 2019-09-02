Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Забайкалье на танковом полигоне во время занятий погиб инструктор. По информации пресс-службы Восточного военного округа, он находился на службе по контракту.

ЧП произошло во время испытаний по вождению танков с преодолением водной преграды. Один из танков заглох под водой. Обучаемый водитель-механик выбрался наружу, а 24-летний инструктор погиб. Сообщается, что инцидент произошёл...