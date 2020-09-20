Дети нашли труп в Яузе на северо-востоке Москвы

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В Санкт-Петербурге мужчина умер в больнице после того, как получил перелом основания черепа в автозаке.

По данным издания «Фонтанка», он проходил в качестве подсудимого в уголовном деле о незаконном хранении оружия. Начиная с июня 2020 года он перестал посещать судебные заседания, его объявили в розыск....