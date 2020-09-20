Дети нашли труп в Яузе на северо-востоке Москвы

Во время прогулки у реки Яуза дети обнаружили в воде тело человека. Правоохранители в настоящее время выясняют обстоятельства произошедшего.
Как
Как писал NEWS.ru, на территории Волгоградской области была обнаружена половина женского тела. Жуткая находка была совершена на улице Хвалынской в Камышине. У трупа отсутствуют ноги и правая рука. Остальная часть туловища серьёзно погрызена собаками. По факту найденного трупа сотрудники регионального СК начали проводить проверку. Личность покойной в настоящее время не установлена, о пропаже человека в правоохранительные органы заявлений не поступало.
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