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Дети нашли труп в Яузе на северо-востоке Москвы

16:52, 20 сентября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время прогулки у реки Яуза дети обнаружили в воде тело человека. Правоохранители в настоящее время выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщает РЕН ТВ, дети сделали фото страшной находки и отправили его матери. Получив снимок, женщина вызвала на это место полицию.

Как писал NEWS.ru, на территории Волгоградской области была обнаружена половина женского тела. Жуткая находка была совершена на улице Хвалынской в Камышине. У трупа отсутствуют ноги и правая рука. Остальная часть туловища серьёзно погрызена собаками. По факту найденного трупа сотрудники регионального СК начали проводить проверку. Личность покойной в настоящее время не установлена, о пропаже человека в правоохранительные органы заявлений не поступало.

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