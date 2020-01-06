https://static.news.ru/photo/28df505a-30ef-11ea-9b17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua

Самодельное взрывное устройство сработало на севере Нигерии, погибли не менее 30 человек.

Трагедия произошла в городе Гамборо в штате Борно на границе с Камеруном: самодельная бомба взорвалась на мосту. Очевидцы рассказали, что госпитализировано не менее 35 раненых. На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственности за случившееся, передаёт Reuters.

Как писал NEWS.ru ранее, бомба взорвалась на пути следования школьного автобуса в Буркина-Фасо. В результате ЧП погибли 14 человек. Ещё четверо получили травмы. Инцидент произошёл в департаменте Тоэни провинции Суру на юго-западе страны. Транспортное средство двигалось в город Тома.