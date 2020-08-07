Происшествия

Десять домов горят в Самаре

07:41, 08 августа 2020 18
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Огонь охватил сразу десять жилых частных домов в Самаре, общая площадь пожара достигла 1,3 тысячи квадратных метров.

ЧП произошло в Железнодорожном районе на улице Железноводская, там загорелся один жилой дом с надворными постройками на площади 250 квадратных метров, а через полчаса огонь в районе плотной застройки перекинулся на соседние дома, передаёт РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Объявлен повышенный ранг вызова — пожар № 3, происходит горение десяти частных домов, общая площадь 1300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась, — говорится в сообщении ведомства.

В ликвидации возгорания задействованы 91 человек и 29 единиц техники.

Как писал NEWS.ru ранее, МЧС Азербайджана сообщило о возгорании газопровода на территории Гаджигабульского района на западе страны. Информация о пострадавших не поступала.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях