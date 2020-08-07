Десять домов горят в Самаре

Огонь охватил сразу десять жилых частных домов в Самаре, общая площадь пожара достигла 1,3 тысячи квадратных метров.
ЧП произошло в Железнодорожном районе на улице Железноводская, там загорелся один жилой дом с надворными постройками на площади 250 квадратных метров, а через полчаса огонь в районе плотной застройки перекинулся на соседние дома,
Объявлен повышенный ранг вызова — пожар № 3, происходит горение десяти частных домов, общая площадь 1300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась, — говорится в сообщении ведомства.
В ликвидации возгорания задействованы 91 человек и 29 единиц техники.
Как писал NEWS.ru ранее, МЧС Азербайджана сообщило о возгорании газопровода на территории Гаджигабульского района на западе страны. Информация о пострадавших не поступала.
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