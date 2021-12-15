Десять человек пострадали при взрыве газового баллона на СТО в Сургуте

В ожоговый центр Сургута доставили десять человек, пострадавших при взрыве газового баллона на станции технического обслуживания. Один из них в тяжёлом состоянии. Инцидент случился около 18:00 по местному времени в помещении автомастерской, в результате чего произошло обрушение кровли, сообщает ТАСС.

10 пострадавших с ожогами разной степени доставлены в ожоговый центр Сургута. Один пострадавший — в тяжёлом состоянии. Медицинская помощь оказывается в полном объёме, — сказали в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

Автомастерская, где произошёл взрыв, занималась установкой и обслуживанием газового оборудования для автомобилей. Спасатели проверили обрушившееся здание и не обнаружили под завалами людей, сообщили в региональном ГУ МЧС.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку. По некоторым данным, на СТО заехала машина, в которой были баллоны. Один из них взорвался.

Ранее на газопроводе в Кочубеевском округе Ставрополья произошёл пожар и разгерметизация. Для ликвидации последствий аварии был перекрыт отвод магистрального газопровода, без газоснабжения остались 20 населённых пунктов, 19,8 тысячи жителей, 10 котельных, которые запитывают пять школ и пять детсадов.