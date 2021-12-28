Депутата томской думы и экс-соратницу Навального задержали

Депутата Томской городской думы Ксению Фадееву задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщил ТВ2 источник. По данным телеканала, на текущий момент у неё в квартире и на даче проводятся обыски. Отмечается, что раньше Фадеева была руководителем регионального штаба оппозиционера Алексея Навального (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).
Уточняется, что Фадееву
Источник в органах власти
Ранее Басманный суд Москвы продлил арест Лилии Чанышевой, экс-главе штаба Навального в Уфе, обвинённой в создании «экстремистского сообщества», до 9 апреля 2022 года.