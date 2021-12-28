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Депутата томской думы и экс-соратницу Навального задержали

10:06, 28 декабря 2021
Депутата томской думы и экс-соратницу Навального задержали Ксения Фадеева Фото: fadeevaksusha/facebook.com
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Депутата Томской городской думы Ксению Фадееву задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщил ТВ2 источник. По данным телеканала, на текущий момент у неё в квартире и на даче проводятся обыски. Отмечается, что раньше Фадеева была руководителем регионального штаба оппозиционера Алексея Навального (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). 

Уточняется, что Фадееву этапируют в Москву для проведения следственных мероприятий. Её задержали на даче, где депутат и жила.

Источник в органах власти рассказал ТАСС, что следователи центрального аппарата СК России уже начали работу по делу Фадеевой. Предполагается, что дело связано со статьёй 282.1 «Организация экстремистского сообщества». Санкция подразумевает от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом от 300 до 700 тысяч рублей и лишением права занимать определённые должности на срок до 10 лет.

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест Лилии Чанышевой, экс-главе штаба Навального в Уфе, обвинённой в создании «экстремистского сообщества», до 9 апреля 2022 года.

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