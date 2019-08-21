https://static.news.ru/photo/c0a8fd24-c406-11e9-96df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Четыре человека задержали правоохранительные органы Краснодара после ночной стрельбы в центре города.

Все задержанные уроженцы Дагестана и Чечни, — сообщили в МВД.

Ещё двоих подозреваемых объявили в розыск: это молодые люди 1991 и 1994 годов рождения. Также полицейские разыскивают автомобиль Lada Priora белого цвета, информирует ТАСС .

Точное число пострадавших в результате стрельбы и получивших травмы до сих пор устанавливается. Один из пострадавших, 27-летний молодой человек, умер. Возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганство и убийство. Инцидент произошёл в центре города на улице Ставропольской 21 августа. Конфликт с участием десятка человек попал на видео. Ролик выложили в соцсети. На записи слышны звуки выстрелов и комментарии автора видео о стрельбе, писал News.ru.