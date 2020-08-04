Число жертв взрыва в порту Бейрута увеличилось до 78 человек

https://static.news.ru/photo/cb1e9a14-d6b8-11ea-a7e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Tahtah/Keystone Press Agency

Мощный взрыв в столице Ливана унёс жизни 78 человек, более четырёх тысяч пострадавших получили ранения, сообщает Минздрав страны.

При этом ожидается, что итоговое число жертв трагедии окажется больше: в настоящий момент продолжаются поисково-спасательные операции, многие люди пока считаются продавшими без вести, а спасатели извлекают тела из-под завалов разрушившихся зданий, передаёт «Аль-Джазира».

Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в небо поднялся чёрный и белый дым, а потом уже произошёл громкий взрыв. После этого взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километров от эпицентра.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил взрыв в столице Ливана с американскими генералами и они считают произошедшее нападением, а не случайностью.