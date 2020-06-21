Число жертв взрыва в доме в Киеве выросло

https://static.news.ru/photo/4ed213b6-b3ed-11ea-987c-fa163e074e61_660.jpg Фото: dsns.gov.ua

Спасатели нашли третьего погибшего под завалами дома в Киеве, где произошёл взрыв газа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв бытового газа произошёл 21 июня в 10 часов (время совпадает с московским) в девятиэтажном здании по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в Дарницком районе города. Разрушены пять межэтажных перекрытий — с четвёртого по восьмой этажи, писал NEWS.ru.

В первые часы после взрыва были найдены тела двоих погибших. 21 человека эвакуировали, трое извлечены из-под завалов живыми. Глава МВД Украины Арсен Аваков допустил, что взрыв мог быть террористическим актом.

Киевская полиция приехала с обысками в газораспределительную компанию и во все коммунальные службы, которые работали в пострадавшем от взрыва доме.