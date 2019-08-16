https://static.news.ru/photo/b3415618-c0eb-11e9-9f51-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/sevtv92

Специалисты обнаружили тело девятого погибшего на месте пожара в гостинице «Токио Стар» в Одессе.

17 августа в 14:12 во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело девятого погибшего, — сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Ранее News.ru писал, что пожар в «Токио Стар» произошёл рано утром 17 августа. Сообщалось о восьми погибших и десяти пострадавших.

Президент Украины Владимир Зеленский взял расследование инцидента под личный контроль.

По одной из версий, пожар мог произойти в результате поджога с целью сокрытия преступления. Кроме того, не исключается, что к возгоранию привело неосторожное обращение с огнём.