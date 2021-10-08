Число жертв отравления алкоголем в Оренбуржье возросло до 29

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Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 29 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

На момент опубликования информации в рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в четырех территориальных образованиях Оренбургской области, — сказала она.

Петренко уточнила, что на текущий момент пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь. Большинство из попавших в больницы уже проходят лечение.

В Минздраве региона рассказали, что в настоящее время с пострадавшими работают наиболее опытные реаниматологи и наркологи. Медики делают всё возможное, чтобы спасти их жизни.

Выяснилось, что опасную жидкость пострадавшие приобрели с рук, поскольку официальных магазинов, торгующих алкоголем, например, в посёлке Домбаровского района нет. Об этом рассказал первый замглавы администрации района Олег Сметанин.

Ранее Советский районный суд Орска Оренбургской области взял под стражу ещё двоих обвиняемых по уголовному делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем. Таким образом, арестованы трое подозреваемых.