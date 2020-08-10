Число пострадавших в результате взрыва в Волгограде возросло до 12

Количество пострадавших при взрыве на АЗС в Волгограде возросло до 12. Ранее сообщалось о том, что были травмированы четыре человека.
Всего пострадавших 12 человек, в том числе две женщины. Десять человек в больнице, двое отказались от госпитализации, — сказали РИА Новости в ведомстве.
Инцидент произошёл в Тракторозаводском районе, на проспекте Ленина. К взрыву привело возгорание цистерны с газом.
На данный момент пожар локализован, в его тушении задействованы 63 человека и 19 единиц техники.
Как писал NEWS.ru, пожару присвоен второй номер сложности. Автодорога в районе места происшествия оцеплена.
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