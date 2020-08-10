Число пострадавших в результате взрыва в Волгограде возросло до 12

https://static.news.ru/photo/84440514-daf7-11ea-af5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: 34.mchs.gov.ru

Количество пострадавших при взрыве на АЗС в Волгограде возросло до 12. Ранее сообщалось о том, что были травмированы четыре человека.

Всего пострадавших 12 человек, в том числе две женщины. Десять человек в больнице, двое отказались от госпитализации, — сказали РИА Новости в ведомстве.

Инцидент произошёл в Тракторозаводском районе, на проспекте Ленина. К взрыву привело возгорание цистерны с газом.

На данный момент пожар локализован, в его тушении задействованы 63 человека и 19 единиц техники.

Как писал NEWS.ru, пожару присвоен второй номер сложности. Автодорога в районе места происшествия оцеплена.