https://static.news.ru/photo/0a681784-4b6f-11ea-9bec-fa163e074e61_660.jpg Фото: achinskavto/vk.com

Пресс-служба регионального центра медицины катастроф сообщила о росте числа пострадавших в ДТП под Кемерово. Их количество увеличилось до 38 человек.

Ещё пять пострадавших обратились в травмпункты Кемерово. Все – амбулаторно. Таким образом, количество пострадавших достигло 38, не считая двух погибших, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Автобус и фура столкнулись лоб в лоб на 60-м километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск. В результате инцидента погиб водитель автобуса. Позже, уже на операционном столе, скончалась 72-летняя женщина.

Ранее NEWS.ru информировал, что число пострадавших в аварии превысило 25 человек.