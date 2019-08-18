Количество пострадавших в ДТП с автобусом на востоке Москвы увеличилось до 29. Ранее сообщалось, что травмы получили 15 человек.
В столичные больницы доставлены 19 пострадавших, в том числе двое детей. Угрозы для их жизни нет. Ещё 10 человек получили медицинскую помощь на месте происшествия, сообщает
Инцидент произошёл на шоссе Энтузиастов. Автобус, в котором ехали 32 туриста из Китая, врезался в столб.
Как ранее писал News.ru, по словам водителя автобуса, причиной ДТП стало то, что его подрезал другой автомобиль. Позднее было опубликовано видео, опровергающее эту версию.