https://static.news.ru/photo/b75d2f84-c19e-11e9-b6fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Количество пострадавших в ДТП с автобусом на востоке Москвы увеличилось до 29. Ранее сообщалось, что травмы получили 15 человек.

В столичные больницы доставлены 19 пострадавших, в том числе двое детей. Угрозы для их жизни нет. Ещё 10 человек получили медицинскую помощь на месте происшествия, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

Инцидент произошёл на шоссе Энтузиастов. Автобус, в котором ехали 32 туриста из Китая, врезался в столб.

Как ранее писал News.ru, по словам водителя автобуса, причиной ДТП стало то, что его подрезал другой автомобиль. Позднее было опубликовано видео, опровергающее эту версию.