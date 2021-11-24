Прокуратура начала проверку по факту задымления на шахте в Кузбассе

Прокуратура начала проверку по факту задымления на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, говорится в сообщении на сайте ведомства. По последним данным, число пострадавших в результате инцидента увеличилось до 29 человек. На место происшествия выехал губернатор региона Сергей Цивилёв.

Число пострадавших при задымлении на шахте в Кузбассе, по уточненным данным, увеличилось до 29 человек, — сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Как уточняется, пострадавшие отравились продуктами горения. Ещё 50 горняков осматривают медики.

По факту задымления на шахте прокуратурой области была организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Как сообщили в ведомстве, на шахту незамедлительно выехали заместитель прокурора Кемеровской области — Кузбасса Анатолий Закусилов, прокурор Белово Александр Царёв и исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Илья Подаруев.

Сигнал о происшествии в шахте «Листвяжная» в городе Белово поступил в экстренные службы в 05:07. Всего в шахте находились 287 человек. В настоящее время на месте работают несколько отделений горноспасателей.