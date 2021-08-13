Число пострадавших при взрыве автобуса выросло до 26 человек в Воронеже

Число пострадавших при взрыве маршрутного автобуса в Воронеже выросло до 24 человек, двое умерли. Такие данные сообщил губернатор области Александр Гусев в своём Telegram-канале.

К сожалению, число пострадавших от взрыва в маршрутке растет. Теперь их 26, из которых двое умерли, — говорится в сообщении главы региона.

В больницах Воронежа находятся 19 человек, пострадавших при взрыве маршрутки.

Шестнадцать человек находятся в больнице скорой медицинской помощи № 1, 12 из которых — в состоянии средней тяжести, еще четверо — в удовлетворительном состоянии, — сообщил Гусев.

Автобус взорвался в Воронеже на остановке вечером 12 августа. Транспортное средство в этот момент находилось на остановке, люди зашли в автобус и раздался взрыв. По предварительным данным, взорвались газовые баллоны, которыми было нелегально оборудовано транспортное средство.

Ранее муж погибшей при взрыве автобуса женщины, Татьяны Ивановой, рассказал о жене. По его словам, она была кондитером и в момент трагедии ехала с работы домой,