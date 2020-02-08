https://static.news.ru/photo/e9328afa-4a87-11ea-9f56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Keren/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Таиланде возросло число раненных при стрельбе, которую устроил военный.

По последним данным, 21 человек погиб. Ранее сообщалось о 17 жертвах. Точное количество пострадавших пока неизвестно, передаёт РИА Новости.

Трагедия произошла в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. По данным Telegram-канала Mash, военнослужащий подъехал к местному торговому центру, застрелил своего командира, двух сослуживцев, после чего открыл огонь по посетителям.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пользователи Twitter публикуют видео из торгового центра в таиландском городе Накхонратчасима на северо-востоке страны, где военнослужащий открыл стрельбу по гражданским. Как пишет автор ролика, в ТЦ царит паника. В ролике видно, как люди в страхе пытаются выбраться из здания. На другом видео можно заметить подразделение солдат на улице рядом с торговым центром.