Число пострадавших на «Листвяжной» выросло до 106 человек

Количество пострадавших при задымлении в шахте «Листвяжная» на Кузбассе выросло до 106 человек. В течение суток госпитализированы ещё семь спасателей, которые поднимали тела со дна шахты, пишет РИА Новости.

Пострадавшим поставлен диагноз «токсическое действие окиси углерода лёгкой степени».

По состоянию на 5 декабря зарегистрированы 106 пострадавших, в числе которых 60 горнорабочих и 46 горноспасателей, — приводит агентство слова собеседника.

На данный момент госпитализированы двое горнорабочих и восемь спасателей. На амбулаторном лечении находятся 14 рабочих и восемь спасателей, выписаны из больницы 44 рабочих и 30 спасателей.

На поверхность подняты тела 36 погибших, среди которых 32 горнорабочих и четыре горноспасателя, из них похоронены 11 погибших, — рассказал представитель экстренных служб.

Ранее сообщалось, что все обвиняемые по делу о трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе обжаловали свой арест. Апелляционные жалобы подали защитники директора шахты, его заместителя и начальника участка, а также двух сотрудников Ростехнадзора.