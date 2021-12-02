Все обвиняемые по делу о взрыве на «Листвяжной» обжаловали арест

Россия. Кемерово. Директор шахты Листвяжная Сергей Махраков (на втором плане), обвиняемый в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц

Все обвиняемые по делу о трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе обжаловали свой арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Кемерово.

Апелляционные жалобы подали защитники директора шахты, его заместителя и начальника участка, а также двух сотрудников Ростехнадзора.

Действительно обжаловали защитники всех обвиняемых постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Жалоба подана. Вопрос будет разрешаться судом вышестоящей инстанции в соответствии с законодательством уголовно-процессуальным, — цитирует агентство представителя суда.

По факту взрыва на шахте было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого являются пять человек. Они были арестованы по решению суда. Директору шахты Сергею Махракову, его заместителю Андрею Молоствову и начальнику участка Сергею Герасименко было предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности. Инспекторы Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров обвиняются в халатности при проверках предприятия, как следует из материалов следствия.

Никто из фигурантов свою вину не признаёт. Однако, следствие полагает, что директор Сергей Махраков, как и его подчинённые, допустили нарушения требований промышленной безопасности производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление и последующее задымление вентиляционного штрека участка. Это привело к гибели рабочих, которые в тот момент находились на выработке.

Что касается инспекторов Винокурова и Семыкина, они составили акты о проверке штрека, не делая этого фактически.

Ранее сообщалось, что во всех храмах Кузбасса началась панихида по погибшим на шахте «Листвяжная» людям. Ровно в 08:21 — в это же время произошёл и взрыв метана — во всех муниципалитетах региона началось возложение цветов.