Число погибших при взрыве в Химках выросло до четырёх

https://static.news.ru/photo/c4171fc2-88a4-11eb-87a6-96000091f725_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Число погибших в результате взрыва в жилом доме в Химках увеличилось до четырёх. Об этом журналистам рассказали в экстренных службах.

Спасатели нашли под завалами тело ещё одного мужчины, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на спасателей. Ранее им удалось спасти подростка. На месте взрыва развернули штаб для помощи пострадавшим.

По данным МЧС, общая площадь обрушения между этажами здания составила 25 кв. метров. Кроме того, в результате взрыва обрушилась часть фасада восьмого этажа, повреждены балконы шестого, седьмого и девятого этажей.

На ликвидации последствий происшествия работают 57 спасателей и 15 единиц техники. Причина взрыва пока неизвестна, но в МЧС уточнили, что дом газифицирован.

Как писал NEWS.ru, в доме по улице Зелёной в Химках произошёл взрыв на восьмом этаже. После взрыва произошло возгорание, загорелись пять квартир. По предварительным данным, обрушились межкомнатные перегородки, под завалами могут находиться два ребёнка.