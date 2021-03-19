Число погибших при взрыве в Химках выросло до четырёх

Число погибших в результате взрыва в жилом доме в Химках увеличилось до четырёх. Об этом журналистам рассказали в экстренных службах.
Спасатели нашли под завалами тело ещё одного мужчины,
По данным МЧС, общая площадь обрушения между этажами здания составила 25 кв. метров. Кроме того, в результате взрыва обрушилась часть фасада восьмого этажа, повреждены балконы шестого, седьмого и девятого этажей.
На ликвидации последствий происшествия работают 57 спасателей и 15 единиц техники. Причина взрыва пока неизвестна, но в МЧС уточнили, что дом газифицирован.
Как писал NEWS.ru, в доме по улице Зелёной в Химках произошёл взрыв на восьмом этаже. После взрыва произошло возгорание, загорелись пять квартир. По предварительным данным, обрушились межкомнатные перегородки, под завалами могут находиться два ребёнка.