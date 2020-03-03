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Из детского сада посёлка Белоозёрского в Воскресенском районе Московской области в экстренном порядке эвакуируют детей с отравлением.

Как сообщает Telegram-канал «МК», число пострадавших — от двух до пяти человек. По предварительной информации, в детском саду могло произойти массовое отравление крысиным ядом. Как писал NEWS.ru, в Губернском микрорайоне...