В американском штате Теннесси торнадо поднял в воздух переносной дом, в котором находился 67-летний американец, и кинул его на поле. Мужчина скончался от полученных травм.
Стихия унесла жизни по меньшей мере девяти человек,
BREAKING: Power outages reported after tornado touches down near downtown Nashville— BNO News (@BNONews)
pic.twitter.com/b8SZxzpeyS March 3, 2020
Некоторые жители штата остались без электричества. Предварительный ущерб пока не оценён, писал NEWS.ru.
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