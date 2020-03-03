Фото: Dan Tian Photography/Xinhua/Global Look Press

В американском штате Теннесси торнадо поднял в воздух переносной дом, в котором находился 67-летний американец, и кинул его на поле. Мужчина скончался от полученных травм.

Стихия унесла жизни по меньшей мере девяти человек, уточняет WKRN. Точное число пострадавших при торнадо не называется. Вихрь разрушил здания, повалил деревья и повредил автомобили.

Некоторые жители штата остались без электричества. Предварительный ущерб пока не оценён, писал NEWS.ru.

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