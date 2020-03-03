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Военный самолёт САР сбит турецкими силами в сирийской провинции Идлиб.

О произошедшем сообщает SANA со ссылкой на своего корреспондента. Подробности случившегося агентство не приводит, информации о возможных погибших и пострадавших не поступало. При этом в Минобороны Турции заявили, что учебно-боевой...