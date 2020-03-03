Торнадо был зафиксирован в американском штате Теннесси в районе Нэшвилла. Жертвами разгула стихии стали два человека, сообщается о большом количестве пострадавших.
Торнадо разрушил полностью несколько домов, некоторые повредил частично,
Raw video from our sister station— Nick Stewart (@NStewCBS2)
@FOXNashvilleof significant #tornadodamage in #Nashville. #TNwx pic.twitter.com/vaHZGzXl2W March 3, 2020
Некоторые жители штата остались без электричества. Предварительный ущерб пока не оценён.
Nashville has taken a direct hit from a tornado. Downtown is devastated— Chris Conte (@chrisconte)
@nc5 pic.twitter.com/g1LB6nwyqw March 3, 2020
Ранее NEWS.ru писал, что более 20 торнадо были зафиксированы на американском Глубоком Юге. Жертвами стихии стали жители штатов Алабама и Луизиана.
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