Фото: iamRVPTOR/Twitter

Торнадо был зафиксирован в американском штате Теннесси в районе Нэшвилла. Жертвами разгула стихии стали два человека, сообщается о большом количестве пострадавших.

Торнадо разрушил полностью несколько домов, некоторые повредил частично, уточняет NBC News.

Некоторые жители штата остались без электричества. Предварительный ущерб пока не оценён.

Ранее NEWS.ru писал, что более 20 торнадо были зафиксированы на американском Глубоком Юге. Жертвами стихии стали жители штатов Алабама и Луизиана.

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