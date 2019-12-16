Более 20 торнадо были зафиксированы на американском Глубоком Юге. Большинство из них были замечены в штате Миссисипи, несколько — в Луизиане.
Жертвами разгула стихии стали три человека: в штате Алабама погибла супружеская пара, а в Луизиане — 59-летняя женщина, находившаяся в переносном доме,
Tornado outbreak strikes the Deep South today.— Marietta (@MariettaDaviz)
At least two strong tornadoes have already touched down in Louisiana.
At least 8,200 customers across the state are without power.
Be alert to your weather situation.
#Tornado #TornadoEmergency #Louisiana pic.twitter.com/T5xytMnJhJ December 16, 2019
По меньшей мере четыре человека получили ранения, а некоторые дома — повреждения.
Ранее NEWS.ru писал, что при торнадо в штате Огайо погиб человек, ещё 12 пострадали.
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