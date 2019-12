Жертвами разгула стихии стали три человека: в штате Алабама погибла супружеская пара, а в Луизиане — 59-летняя женщина, находившаяся в переносном доме, уточняет CNN.

Tornado outbreak strikes the Deep South today.

At least two strong tornadoes have already touched down in Louisiana.

At least 8,200 customers across the state are without power.

Be alert to your weather situation. #Tornado #TornadoEmergency #Louisiana pic.twitter.com/T5xytMnJhJ