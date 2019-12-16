Фото: Taimy Alvarez/Global Look Press

Более 20 торнадо были зафиксированы на американском Глубоком Юге. Большинство из них были замечены в штате Миссисипи, несколько — в Луизиане. 

Жертвами разгула стихии стали три человека: в штате Алабама погибла супружеская пара, а в Луизиане — 59-летняя женщина, находившаяся в переносном доме, уточняет CNN.

По меньшей мере четыре человека получили ранения, а некоторые дома — повреждения.

Ранее NEWS.ru писал, что при торнадо в штате Огайо погиб человек, ещё 12 пострадали.

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