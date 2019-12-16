Фото: Taimy Alvarez/Global Look Press

Депутата от «Единой России» в гордуме Переяславля-Залесского подозревают в убийстве. Владимира Корнилова задержали и доставили в следственный отдел ОВД. Об этом сообщил председатель гордумы Сергей Корниенко.

Он подозревается в совершении преступления в рамках статьи 105 УК РФ «Убийство», — рассказал он РИА Новости. Официального подтверждения данной информации пока нет. Ранее сотрудники ФСБ задержали бывшего прокурора Затеречного...