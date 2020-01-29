https://static.news.ru/photo/1c274440-42a5-11ea-93a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат из карельского города Олонец Игорь Некин пожаловался в полицию на замглаву администрации Олонецкого района Юрия Минина, который угрожал «набить ему морду».

Некин рассказал, что Минин прилюдно угрожал ему во время заседания городского совета. Поводом для возмущения стал паблик в социальной сети «ВКонтакте» «Чтобы лучше было жить», который ведёт Некин. На этом ресурсе часто критикуют замглаву администрации Олонецкого района Юрия Минина.

Если про меня что-то будет появляться, я вам морду набью, — цитирует «Север.Реалии» слова Минина.

Чиновник заявил журналистам, что говорил «несколько иные» слова. Он подчеркнул, что во время выступления с трибуны ничего не сказал о Некине.

Издание «Петрозаводск говорит» получил комментарий от Юрия Минина. Он подтвердил, что угрожал Игорю Некину, однако не как депутату, а как администратору паблика в социальной сети. Чиновник подчеркнул, что если его фамилию «будут в неприглядном виде полоскать в комментариях», то он «спустится с трибуны и набьёт лицо» депутату.

Ранее NEWS.ru сообщил, что следователи установили подозреваемого в убийстве депутата и его жены в Ростовской области. Они считают, что к преступлению может быть причастен сын его бывшего сотрудника.