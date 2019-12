Машина, в которой находились 47-летний Кори Симмонс с дочерьми, врезалась в деревья в 60 м от дороги. Мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности и, по всей вероятности, скончался от удара. Девочки, которые находились на заднем сиденье в автокреслах, смогли самостоятельно расстегнуть ремни, выбраться из транспортного средства и выйти к дороге через лес и насыпь, сообщает CNN.

Two young twin girls survived a deadly crash after they unhooked themselves from their car seats and made it to the side of the road.



Their 47-year-old father likely died on impact, cops said. https://t.co/jolq6Li5OP