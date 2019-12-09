https://static.news.ru/photo/0ede9d06-ed32-11e9-a383-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В США четырёхлетние двойняшки Аврора и Розалин смогли самостоятельно выбраться из машины после аварии, в которой погиб их отец. Инцидент произошёл вечером 6 декабря в сельской местности недалеко от города Клинтон в штате Вашингтон.

Машина, в которой находились 47-летний Кори Симмонс с дочерьми, врезалась в деревья в 60 м от дороги. Мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности и, по всей вероятности, скончался от удара. Девочки, которые находились на заднем сиденье в автокреслах, смогли самостоятельно расстегнуть ремни, выбраться из транспортного средства и выйти к дороге через лес и насыпь, сообщает CNN.

Two young twin girls survived a deadly crash after they unhooked themselves from their car seats and made it to the side of the road.



Their 47-year-old father likely died on impact, cops said. https://t.co/jolq6Li5OP — New York Daily News (@NYDailyNews) December 9, 2019

Стоящих у проезжей части малышек заметила проезжавшая мимо женщина. Она остановилась, чтобы помочь им, посадила в авто и позвонила в службу экстренной помощи. В полиции отметили, что дети действительно оказались «в нужное время в нужном месте», так как та местность не особо заселена.

Ранее NEWS.ru писал, что начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции в управлении МВД по Красноярску Александр Судаев врезался в дерево. Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался.