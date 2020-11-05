Четырёх подростков задержали в Красноярске по делу об убийстве девушки

Полицейские задержали четырёх юношей, подозреваемых в убийстве 16-летней девушки, тело которой было обнаружено в реке Енисей в пригороде Красноярска. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Среди них — четверо жителей Красноярска и Берёзовского района в возрасте от 19 до 23 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело.
В вечернее время 23 октября 2020 года подозреваемые на автомобиле привезли потерпевшую на берег реки Енисей. В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений, действуя совместно, задушили девушку, после чего сбросили её тело в заводь, прикрыв мусором и ветками, — говорится в сообщении на сайте регионального управления СКР.
С заявлением о пропаже дочери в полицию обратилась мать. Трое из четырёх подозреваемых ранее были судимы за имущественные преступления.
Ранее убийство произошло в подмосковном Раменском. Мужчина нанёс 25-летней женщине не менее 20 ножевых ранений. Нападение было совершено во дворе многоэтажного дома на детской площадке на глазах у ребёнка. Преступник был задержан и сознался в содеянном, писал NEWS.ru.
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