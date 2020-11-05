Четырёх подростков задержали в Красноярске по делу об убийстве девушки

https://static.news.ru/photo/7f8af698-1f46-11eb-a0e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Полицейские задержали четырёх юношей, подозреваемых в убийстве 16-летней девушки, тело которой было обнаружено в реке Енисей в пригороде Красноярска. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

Среди них — четверо жителей Красноярска и Берёзовского района в возрасте от 19 до 23 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело.

В вечернее время 23 октября 2020 года подозреваемые на автомобиле привезли потерпевшую на берег реки Енисей. В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений, действуя совместно, задушили девушку, после чего сбросили её тело в заводь, прикрыв мусором и ветками, — говорится в сообщении на сайте регионального управления СКР.

С заявлением о пропаже дочери в полицию обратилась мать. Трое из четырёх подозреваемых ранее были судимы за имущественные преступления.

Ранее убийство произошло в подмосковном Раменском. Мужчина нанёс 25-летней женщине не менее 20 ножевых ранений. Нападение было совершено во дворе многоэтажного дома на детской площадке на глазах у ребёнка. Преступник был задержан и сознался в содеянном, писал NEWS.ru.