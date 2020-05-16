Четыре мужчины в Греции погибли во время поиска сокровищ

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На территории греческого района Карбунари в пещере под городом Лутраки во время поиска сокровищ погибли четыре мужчины. Им было от 34 до 50 лет.

В правоохранительные органы о случившемся сообщила супруга одного из погибших. Она позвонила в полицию и рассказала, что в пещере найдены тела мужчин.

В субботу, 16 мая, сотрудники греческих экстренных служб вытащили погибших. В операции поучаствовал 21 человек, также были задействованы пять машин.

На данный момент причина трагедии неизвестна.

Наиболее вероятным сценарием, который изучают власти, является то, что четыре человека искали сокровища и трагически погибли, когда пытались взорвать какое-то взрывное устройство. У некоторых погибших в руках были провода, — пишет местное издание Loutraki365.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Таиланде турист из Франции погиб, пытаясь сделать селфи у водопада. Путешественник сорвался и упал в воду.