https://static.news.ru/photo/69e0f80a-56ed-11ea-9bbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасатели и около 150 добровольцев тушат охвативший четыре дома пожар в селе Махоатли Цунтинского района Дагестана.

В селе Махоатли произошёл пожар. Пострадали четыре строящихся строения. Жилые или нежилые — уточняется, — передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского МЧС.

В данное время возгорание локализовано. Пострадавших среди населения нет. Площадь и ущерб уточняются.

Ранее NEWS.ru писал, что два мальчика погибли под Иркутском в результате пожара. Частный жилой дом загорелся, когда мать детей уехала провожать старшего ребёнка на автобус. Восьмилетняя дочь смогла выбраться из сооружения самостоятельно, однако двухлетние близнецы остались в горящем доме и погибли. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).