https://static.news.ru/photo/2eed0632-3e6d-11ea-a2a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Geraldo Caso Bizama/Global Look Press

В столице Перу Лиме взорвался грузовик, перевозивший природный газ, начался пожар. В результате четыре человека погибли, 49 получили ранения. Кроме того, сгорели 14 зданий. Возгорание тушили 13 пожарных расчётов.

В Минздраве страны заявили, что среди жертв есть девятилетний ребёнок и 18-летний молодой человек. Оба скончались в больнице, куда были доставлены с серьёзными ожогами, уточняет France Presse.

At least 2 people were killed and dozens injured after a tanker truck carrying natural gas exploded in Lima, Peru pic.twitter.com/76bUn5ygyI — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 24, 2020

Министр здравоохранения сообщила, что у большинства пострадавших зафиксированы ожоги примерно 80% поверхности тела. В тяжёлом состоянии находятся семеро несовершеннолетних.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье в теплице взорвались газовые баллоны. В результате один пожарный погиб, трое пострадали.