https://static.news.ru/photo/32112968-3140-11ea-af99-fa163e074e61_660.jpg Фото: 52mchsgov/vk.com

Четыре человека погибли в результате пожара в одноэтажном деревянном доме посёлка Память Парижской Коммуны Борского городского округа Нижегородской области. Следователи полагают, что возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнём.

Дом, в котором произошло возгорание, представлял собой одноэтажную, деревянную постройку, в нём имелось электроснабжение. Проживало три семьи, — говорится в сообщении регионального управления СК РФ по Нижегородской области.

На телах погибших следователи не обнаружили телесных повреждений криминального характера. Уголовное дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Как писал NEWS.ru, количество погибших в результате пожара в деревне Нестерово Раменского района Московской области увеличилось до восьми человек. Ранее сообщалось о шести погибших. Предположительно, все жертвы пожара, произошедшего в бытовках тепличного комплекса, — граждане Таджикистана. Следователи регионального СУ СК РФ по данному факту уже начали проверку. Одна из основных версий произошедшего — короткое замыкание в электросети из-за обогревательных приборов.