Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Ивановской области

В Ивановской области четыре человека погибли от отравления угарным газом в квартире жилого дома. Обстоятельства происшествия и личности погибших выясняются, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.

В результате отравления угарным газом в квартире жилого дома на улице Социалистическая погибли четыре человека, — рассказал собеседник агентства.

Похожий случай в Ивановской области произошёл 24 декабря. Тогда в частном доме в Кинешме были обнаружены тела троих человек, среди погибших — 15-летняя девочка. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление газом.

Ранее десять человек отравились угарным газом в едущей маршрутке в Магаданской области. Обстоятельства происшествия сейчас выясняет областная прокуратура, проводится проверка, о чём сообщается на сайте ведомства.

Происшествие случилось в микроавтобусе, следовавшем по маршруту из Посёлка Усть-Омчуг в Магадан. В салоне по пути следования скопился угарный газ, что привело к ухудшению самочувствия находившихся в транспорте людей. Всего в микроавтобусе ехали 10 человек, всем им оказана медицинская помощь. От госпитализации пассажиры отказались.